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Путін назначив племінника Кадирова "молочним магнатом" РФ: віддав йому відібраний бренд

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Час на прочитання
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Путін назначив племінника Кадирова "молочним магнатом" РФ: віддав йому відібраний бренд

Путін назначив племінника Кадирова Якуба Закрієва "молочним магантом" РФ. Фото: з відкритих джерел.

Новим гендиректором ТОВ "Данон Росія" став родич Рамзана Кадирова.

Новим гендиректором ТОВ "Данон Росія" після передавання компанії до тимчасового управління Росмайна став очільник Мінсільгоспу Чеченської Республіки Якуб Закрієв, який є рідним племінником Рамзана Кадирова. 

Про це повідомляє The Bell.  

Це відбулось після того, як Росія відібрала російський бізнес у компанії Danone і оголосила про завершення процесу "націоналізації".

Зміна керівництва ТОВ "Данон Росія" відбулася 18 липня – за два дні після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про передавання російських активів компанії до тимчасового управління Росмайна.

Якуб Закрієв –  син сестри глави Чечні Зулай Кадирової. Закрієв керував справами глави уряду Чечні 2014-2015 роках, від 2018 по 2020 рік обіймав посаду мера Грозного, потім керував адміністрацією глави і уряду Чечні. Після цього він став заступником глави уряду Чечні і міністром сільського господарства.

Нагадаємо, Danone вирішила піти з Росії лише після восьми місяців повномасштабної війни проти України – у жовтні 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
1163
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