Путін назначив племінника Кадирова "молочним магнатом" РФ: віддав йому відібраний бренд

Новим гендиректором ТОВ "Данон Росія" після передавання компанії до тимчасового управління Росмайна став очільник Мінсільгоспу Чеченської Республіки Якуб Закрієв, який є рідним племінником Рамзана Кадирова.

Про це повідомляє The Bell.

Це відбулось після того, як Росія відібрала російський бізнес у компанії Danone і оголосила про завершення процесу "націоналізації".

Зміна керівництва ТОВ "Данон Росія" відбулася 18 липня – за два дні після того, як президент РФ Володимир Путін підписав указ про передавання російських активів компанії до тимчасового управління Росмайна.

Якуб Закрієв – син сестри глави Чечні Зулай Кадирової. Закрієв керував справами глави уряду Чечні 2014-2015 роках, від 2018 по 2020 рік обіймав посаду мера Грозного, потім керував адміністрацією глави і уряду Чечні. Після цього він став заступником глави уряду Чечні і міністром сільського господарства.

Нагадаємо, Danone вирішила піти з Росії лише після восьми місяців повномасштабної війни проти України – у жовтні 2022 року.

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