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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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В Україні оголошено надзвичайний рівень небезпеки: карта областей

Небезпека виникнення пожеж триватиме кілька днів. / Фото: Associated Press

Небезпека виникнення пожеж триватиме кілька днів.

У середу, 19 липня, у багатьох областях України оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки. Вона триватиме кілька днів. 

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі. 

За даними синоптиків, небезпека виникнення пожеж триватиме кілька днів: 19-21 липня.

Зокрема, сьогодні надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде у кількох областях України. Зокрема, на Волині, у Тернопільській, Чернівецькій, Черкаській, Сумській, Миколаївській областях.

У багатьох областях України існує ризик виникнення лісових пожеж у середу, 19 липня. / © Укргідрометцентр
У багатьох областях України існує ризик виникнення лісових пожеж у середу, 19 липня. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, на 19 липня у п'яти областях оголосили штормове попередження. Перший рівень небезпечності оголошено у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківський, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Синоптики повідомляли про прогноз України на 19 липня. Так, вдень у більшості регіонів стовпчики термометрів піднімуться до +23-28°. На півдні країни повітря прогріється до 27-32° тепла.

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Дата публікації
Перегляди
1575
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