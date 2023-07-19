Астрологічний прогноз на 19 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: енергія місячного дня уможливлює будь-які, навіть найхибніші та найтрудомісткіші робочі проєкти – цим неодмінно потрібно скористатися, щоб згодом не шкодувати про втрачені можливості.

Символ дня: Барс, яккий готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий, бурштиновий, медовий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин (золотий пісок).

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть мати затяжний характер, тому необхідно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: м'ясо краще виключити з раціону, користі воно не принесе. Необхідно також включити до раціону так звані «гарячі» спеції – вони прискорять процес травлення, що не дозволить з'їденому відкластися жиром на боках.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи: можна збирати врожай фруктів.

Магія та містика дня: можна заготовлювати лікарські трави та виготовляти з них лікувальне зілля і захисні амулети.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються рідко, тому звертати на них увагу не варто.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію, а емоції слід контролювати.

Цитата дня: «Хто обережніший у своїх обіцянках, той точніший у їхньому виконанні» (Жан-Жак Руссо).

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