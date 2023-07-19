В Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности: карта областей

Опасность пожаров будет длиться несколько дней.

В среду, 19 июля, во многих областях Украины объявлен повышенный уровень пожарной опасности. Она продлится несколько дней.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, опасность возникновения пожаров продлится несколько дней: 19-21 июля.

В частности сегодня чрезвычайный уровень пожарной опасности будет в нескольких областях Украины. В частности, на Волыни, Тернопольской, Черновицкой, Черкасской, Сумской, Николаевской областях.

Во многих областях Украины есть риск возникновения лесных пожаров в среду, 19 июля. / Фото: Укргидрометцентр

Как сообщалось, на 19 июля в пяти областях было объявлено штормовое предупреждение. Первый уровень опасности объявлен во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Синоптики сообщали о прогнозе Украины на 19 июля. Так, днем в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +23-28°. На юге страны воздух прогреется до 27-32° тепла.

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