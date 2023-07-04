У Чечні побили журналістку, якій раніше погрожував Кадиров (фото)

Напад невідомі вчинили вранці, коли журналістка та адвокат їхали з аеропорта Грозного.

У Чечні жорстоко побили журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Немова.

Про це повідомляють місцеві пабліки та Центр "Меморіал", передає obozrevatel.

Мілашина та Немов хотіли відвідати залу суду у Грозному (Чечня) під час оголошення вироку викраденій чеченськими силовиками з Нижнього Новгорода дружині ексудді Верховного суду Чечні Заремі Мусаєвій.

Журналістку і адвоката витягли з машини, відібрали техніку, завдали важких тілесних травм. У Мілашиної зламані пальці та діагностовані забої по всьому тілу, зокрема, й на голові, а адвокат після нападу насилу пересувається і говорить, пишуть російські ЗМІ та правозахисні паблыки.

У Чечні жорстоко побили журналістку "Нової газети" Олену Мілашину. Фото: "Новая газета"

Раніше Мілашина змушена була виїхати з Росії через погрози Рамзана Кадирова. Тим часом чеченська влада назвала жорстокий напад "диверсією та зухвалою провокацією проти республіки".

"Рано вранці (4 липня) автомобіль Немова та Мілашиної блокували озброєні люди дорогою з аеропорту. Їх жорстоко били ногами, у тому числі по обличчю, погрожували вбивством, приставляли пістолет до голови, відібрали та розбили техніку. При побитті їм казали: "Вас попереджали. Виїжджайте звідси і нічого не пишіть". Зараз вони у лікарні", – повідомляє Центр "Меморіал".

Нападники були на трьох автомобілях, у балаклавах, а для побиття використовували, зокрема, поліпропіленові труби.

Редакція "Нової газети", в якій працює Мілашина, пише, що невідомі знищили не лише техніку, що належить журналістці та адвокату, а й їхні документи.

Після нападу і адвокат, і журналістка перебувають у тяжкому стані.

Нагадаємо, раніше на Бєлгородщину перекинули "кадирівців" для "запобігання диверсійним вилазкам". За словами ватажка бойовиків, вони спільно з іншими російськими підрозділами "істотно посилять безпеку на прикордонних територіях".

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