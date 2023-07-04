У Чечні побили журналістку, якій раніше погрожував Кадиров (фото)

Напад невідомі вчинили вранці, коли журналістка та адвокат їхали з аеропорта Грозного.
У Чечні жорстоко побили журналістку "Нової газети" Олену Мілашину та адвоката Олександра Немова.
Про це повідомляють місцеві пабліки та Центр "Меморіал", передає obozrevatel.
Мілашина та Немов хотіли відвідати залу суду у Грозному (Чечня) під час оголошення вироку викраденій чеченськими силовиками з Нижнього Новгорода дружині ексудді Верховного суду Чечні Заремі Мусаєвій.
Журналістку і адвоката витягли з машини, відібрали техніку, завдали важких тілесних травм. У Мілашиної зламані пальці та діагностовані забої по всьому тілу, зокрема, й на голові, а адвокат після нападу насилу пересувається і говорить, пишуть російські ЗМІ та правозахисні паблыки.
Раніше Мілашина змушена була виїхати з Росії через погрози Рамзана Кадирова. Тим часом чеченська влада назвала жорстокий напад "диверсією та зухвалою провокацією проти республіки".
"Рано вранці (4 липня) автомобіль Немова та Мілашиної блокували озброєні люди дорогою з аеропорту. Їх жорстоко били ногами, у тому числі по обличчю, погрожували вбивством, приставляли пістолет до голови, відібрали та розбили техніку. При побитті їм казали: "Вас попереджали. Виїжджайте звідси і нічого не пишіть". Зараз вони у лікарні", – повідомляє Центр "Меморіал".
Нападники були на трьох автомобілях, у балаклавах, а для побиття використовували, зокрема, поліпропіленові труби.
Редакція "Нової газети", в якій працює Мілашина, пише, що невідомі знищили не лише техніку, що належить журналістці та адвокату, а й їхні документи.
Після нападу і адвокат, і журналістка перебувають у тяжкому стані.
Нагадаємо, раніше на Бєлгородщину перекинули "кадирівців" для "запобігання диверсійним вилазкам". За словами ватажка бойовиків, вони спільно з іншими російськими підрозділами "істотно посилять безпеку на прикордонних територіях".
Читайте також:
- Адама Делімханова спробували “закобзонити” в Україні: що відомо про прихвосня Кадирова та його стан
- Кадиров знову хоче брати Київ, цього разу - на російському танку Т-72: "Abrams лузатимемо, як горішки"
- Кадиров зізнався, чому вживає "дон" під час розмови: відео