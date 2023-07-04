Поява літаків F-16 в Україні може переламати перебіг війни – аналітик

Літаки F-16 в небі України могли б переламати перебіг війни.

Таку думку висловив військовий аналітик, полковник Петро Черник під час включення у Military Media Center.

За його словами, авіація – це та зброя, яка змінює перебіг військових протистоянь. Сьогодні Росія застосовує керовані авіаційні бомби, які скидаються із літаків Су-34 і планують близько 70 км. Однак українська армія поки що не має чим на це відповісти.

Черник пояснює, що збивати літаки на такій відстані можливо лише за допомогою ракет "повітря-повітря" з дальнім радіусом дії, які можуть бути інтегровані до F-16.

"Тобто дійсно ця зброя може переламати хід цієї війни", — сказав аналітик.

Він додав, що за допомогою далекобійних авіаційних ракет українські війська зможуть виснажити російські резерви, що розташовані у Криму.

"Авіація дуже потрібна і я впевнений, що вона буде. Питання лише, коли і в якій кількості", — сказав Петро Черник і додав, що Україні потрібно щонайменше три ескадрильї F-16, тобто 36 літаків.

Нагадаємо, очільник Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що питання передавання Україні західних винищувачів не буде вирішено у короткостроковій перспективі, тож ЗСУ не отримають літаки під час контрнаступу.

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