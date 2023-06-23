Щоб "скинути Росію з неба", Україні потрібно більше авіації — Кулеба

Для успішного контрнаступу Україні необхідні стабільні поставки боєприпасів, а також значно більше авіації.

Україна потребує більше літаків та гелікоптерів, аби кинути виклик Росії у небі та підтримати контрнаступ.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Telegraph.

За його словами, "скинути Росію з неба" є другим за важливістю завданням після вчасного постачання артилерійських боєприпасів для контрнаступу.

"Найбільшою проблемою в контрнаступі є сталість постачання артилерійських боєприпасів, при чому в достатній кількості. І друга найбільша проблема контрнаступу - панування Росії в повітрі", - сказав Кулеба.

Так, Міністерство оборони Великої Британії у своїх розвідданих заявило, що Росія отримала "тимчасову перевагу" у змаганні між їхньою авіацією та українською протиповітряною обороною.

"Відповідь на другу проблему - це більше літаків, гелікоптерів та ПЗРК. "Стінгери", а також старі радянські системи, здатні скинути Росію з неба", - сказав міністр.

Кулеба також заявив, що всі види зброї, які Україна просила у своїх західних союзників, зокрема засоби протиповітряної оборони, сучасні танки, винищувачі та високоточні ракети дальнього радіусу дії, тепер "розблоковані", хоча залишаються питання щодо швидкості та масштабу поставок.

За його словами, Україна все ще намагається переконати США надати ракети ATACMS, які випускаються з комплексів " Himars", для нанесення високоточних ударів на великі відстані. Оскільки британських ракет "Storm Shadow", які запускаються з повітря, в України недостатньо.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що українські військові можуть отримати американські винищувачі F-16 аж на початку 2024 року.

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