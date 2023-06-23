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Кулеба відреагував на звинувачення РФ щодо "брудних бомб"

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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Кулеба відреагував на звинувачення РФ щодо "брудних бомб"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів владі РФ на чергові звинувачення / Фото: Associated Press

Росіяни розганяють черговий фейк.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів владі РФ на чергові звинувачення про "брудні бомби".

На це Кулеба відреагував  у Twitter.

Він пригадав, як РФ почала поширювати фейки щодо цього ще минулого року.

"Російська пропаганда знову взялася за старе, намагаючись сфабрикувати історію про "брудну бомбу". Ще раз наголошую: Україна ніколи не мала, не має і не планує розробляти "брудні бомби". Україна надала повний доступ до своїх ядерних об'єктів МАГАТЕ, яке розвінчало цю брехню", – наголосив він.

Очільник МЗС нагадав, що коли Росія вперше почала поширювати фейки з цього приводу минулого року, Україна надала повний доступ до своїх ядерних об'єктів МАГАТЕ, яке розвінчало цю брехню.

Зокрема, цього разу в РФ заявили про про нібито затримання п'ятьох осіб, які намагалися вивезти за кордон кілограм радіоактивного цезію-137.

"За версією російської пропаганди, радіоактивне речовину планували використати "на шкоду російським інтересам під час війни та дискредитації країни на міжнародній арені шляхом організації постановочних сцен застосування зброї масового ураження", - зазначено у повідомленні.

Зазначимо, "Брудна бомба" – це радіологічний розсіювальний пристрій , фактично вибухівка з радіоактивним матеріалом. Під час детонації радіоактивні речовини поширюються вибуховою хвилею.

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Дата публікації
Перегляди
854
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