Кулеба отреагировал на обвинения РФ в "грязных бомбах"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил властям РФ на очередные обвинения о "грязных бомбах".

На это Кулеба отреагировал в Twitter.

Он вспомнил, как РФ начала распространять фейки по этому поводу еще в прошлом году.

"Русская пропаганда снова взялась за старое, пытаясь сфабриковать историю о "грязной бомбе". Еще раз подчеркиваю: Украина никогда не имела, нет и не планирует разрабатывать "грязные бомбы". Украина предоставила полный доступ к своим ядерным объектам МАГАТИ, которое развенчало эту ложь", – подчеркнул он.

Глава МИД напомнил, что когда Россия впервые начала распространять фейки по этому поводу в прошлом году, Украина предоставила полный доступ к своим ядерным объектам МАГАТИ, развенчавшей эту ложь.

В частности, на этот раз в РФ заявили о якобы задержании пяти человек, пытавшихся вывезти за границу килограмм радиоактивного цезия-137.

"По версии российской пропаганды, радиоактивное вещество планировали использовать "в ущерб российским интересам во время войны и дискредитации страны на международной арене путем организации постановочных сцен применения оружия массового поражения", — говорится в сообщении.

Отметим, "Грязная бомба" – это радиологическое рассеивающее устройство , фактически взрывчатка с радиоактивным материалом. При детонации радиоактивные вещества распространяются взрывной волной.