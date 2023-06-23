Пригожин назвал вторжение РФ в Украину "бездарной операцией"

Российский олигарх, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал войну России в Украине, которую Кремль продвигает как "специальную военную операцию", "бездарно спланированной операцией".

Такое мнение так называемый "повар Путина" высказал в интервью, опубликованном его пресс-службой.

По словам Пригожина, российское Минобороны обманывало и рядовых россиян, и президента-диктатора Владимира Путина, готовя полномасштабное вторжение в Украину.

"Бездарно спланированная операция. Кучка слабоумных почему-то решила, что они настолько хитрожопы, что никто не поймет, чем они занимаются во время учений, и никто не остановит их, когда они пойдут на Киев", - высказался главарь "вагнеровцев".

Пригожин отмечает, что российскую оккупационную армию "никто бы и не остановил", если бы "дегенераты не выстроили длиннющие колонны", а также "не отправили голых и босых солдат".

Все озвученные ранее Москвой лживые цели нападения на Украину не соответствуют действительности, отметил владелец ЧВК.

Скандальные заявления и критика Пригожина

Пригожин назвал цель полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. По его словам, глава Кремля Владимир Путин пытается превратить Украину в марионеточное государство с последующим разделом его экономических активов. Пригожин уверен, что можно было обойтись без войны, потому что "Зеленский, став президентом, был готов к любым договоренностям".

По словам олигарха, полномасштабная война требовалась, чтобы "пропиарить армию РФ" и вручить главе Минобороны Сергею Шойгу звание маршала. Пригожин говорит, что приказ о присвоении министру очередного звания уже был заранее напечатан. Война требовалась не для того, чтобы "вернуть в РФ российских граждан и демилитаризовать и денацифицировать Украину", подчеркнул глава ПВК.

Пригожин также заявил, что Украина последние восемь лет не "бомбила Донбасс" и не собиралась "нападать на Россию вместе с НАТО". ВСУ обменивались с армией РФ ударами в ответ на выстрелы со стороны террористов, подчеркнул он.

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