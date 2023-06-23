Пригожин назвав вторгнення РФ до України "бездарною операцією"

Російський олігарх, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин назвав війну Росії в Україні, яку Кремль просуває як "спеціальну військову операцію", "бездарно спланованою операцією".

Таку думку так званий "кухар Путіна" висловив в інтерв'ю, яке опублікувала його пресслужба.

За словами Пригожина, російське Міноборони обманювало і пересічних росіян, і президента-диктатора Володимира Путіна, готуючи повномасштабне вторгнення до України.

"Бездарно спланована операція. Купка недоумків чомусь вирішила, що вони настільки хитрожопі, що ніхто не зрозуміє, чим вони займаються під час навчань, і ніхто не зупинить їх, коли вони підуть на Київ", - висловився ватажок "вагнерівців".

Пригожин наголошує, що російську окупаційну армію "ніхто б і не зупинив", якби "дегенерати не вибудували довжелезні колони", а також "не відправили голих і босих солдатів".

Всі озвучені раніше Москвою брехливі цілі нападу на Україну не відповідають дійсності, наголосив власник ПВК.

Скандальні заяви та критика Пригожина

Пригожин назвав мету повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року. З його слів, очільник Кремля Володимир Путін намагається перетворити Україну на маріонеткову державу з подальшим розділом її економічних активів. Пригожин упевнений, що можна було обійтися без війни, бо "Зеленський, коли став президентом, був готовий до будь-яких домовленостей".

За словами олігарха, повномасштабна війна була потрібна, щоб "пропіарити армію РФ" та вручити очільникові Міноборони Сергію Шойгу звання маршала. Пригожин каже, що наказ про присвоєння міністрові чергового звання вже був наперед надрукований. Війна була потрібна не для того, аби "повернути до РФ російських громадян та демілітаризувати й денацифікувати Україну", наголосив очільник ПВК.

Пригожин також заявив, що Україна останні вісім років не "бомбила Донбас" та не збиралася "нападати на Росію разом із НАТО". ЗСУ обмінювалися з армією РФ ударами у відповідь на постріли з боку терористів, наголосив він.

Читайте також: