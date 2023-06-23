На Тернопільщині викрили хитру схему втечі ухилянтів за кордон: що вони вигадали

Житель Кременця кілька місяців за допомогою чужих електронних ключів вносив неправдиву інформацію до системи "Шлях" і тим самим допоміг виїхати за кордон десяткам ухилянтів. За внесення особистої інформації до державного порталу від кожного з чоловіків просив різні суми.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За діяльністю жителя Кременця правоохоронці стежили і документували його незаконні дії кілька місяців. Поліцейські з'ясували, що чоловік працює у фінансовій установі, а тому мав безперешкодний доступ до електронних ключів різних підприємців.

"Чоловік налагодив "бізнес", скориставшись воєнним станом. Підозрюваний мав доступ до електронних цифрових підписів фізичних осіб-підприємців, які здійснювали міжнародні перевезення. Він без відома підприємців вносив дані військовозобов'язаних до інформаційної системи "Шлях", — розповів очільник міграційної поліції Олександр Буняк.

Таким чином зловмисник допоміг кільком десяткам чоловіків призовного віку виїхати за межі України під час дії воєнного стану. А за свої послуги отримав грошову винагороду.

Жителя Кременця затримали на контрольно-пропускному пункті на кордоні України. Правоохоронці оголосили йому підозру відповідно до ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 5 ст. 361 КК України (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до п’ятнадцяти років.

Нагадаємо, правоохоронці викрили в Запорізькій, Закарпатській та Львівській областях три канали незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Відповідно до Законів України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією, військового обліку несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Відповідальність залежить від скоєного правопорушення.

Адміністративна відповідальність — штрафи від 510 до 1 700 грн, кримінальна відповідальність — це стаття 336 Карного кодексу України "Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період" карається позбавленням волі від 3 до 5 років.

Згідно зі звітністю прокуратури, за перші три місяці 2023 року правоохоронці зареєстрували 1455 нових справ проти ухилянтів, що становить вже 60% від кількості подібних справ, відкритих за весь минулий рік.

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