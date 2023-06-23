Пригожин назвав мету повномасштабного вторгнення РФ до України

Глава Кремля Володимир Путін повномасштабним вторгненням до України намагається перетворити її на маріонеткову державу з подальшим розділом її економічних активів.

Таку заяву висловив ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин у великому інтерв'ю.

Пригожин каже, що всі 8 років на Донбасі були взаємні обстріли між українськими військовими та сепаратистами, і часом періодичність обстрілів підвищувалася або знижувалася.

"Зараз уже Міністерство оборони РФ намагається обдурити громадськість, намагається обдурити президента і розповісти історію про те, що з боку України була шалена агресія, і вони збиралися разом з усім блоком НАТО на нас напасти. Тому спецоперація так звана 24 лютого була розпочата з абсолютно інших причин", – заявив він.

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Крім того, очільник ПВК "Вагнер" додав, що можна було обійтися без війни.

"Наскільки я занурений у цю історію, Зеленський, коли став президентом, був готовий до будь-яких домовленостей. Все, що потрібно було зробити [Кремлю], це злізти з Олімпу, піти і домовитися", – заявив ватажок найманців.

Другою найважливішою причиною повномасштабного вторгнення до України Пригожин називає бажання Кремля поставити гауляйтером України екснардепа Віктора Медведчука.

Нагадаємо, ватажок ПВК “Вагнер” Євген Пригожин продовжує “розкривати карти” перед російським суспільством. Цього разу він заявив, що повномасштабна війна проти України була потрібна, щоб “пропіарити армію РФ” та вручити очільникові Міноборони Сергію Шойгу звання маршала.

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