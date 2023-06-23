На Херсонщині посилилися російські обстріли: у ЗСУ назвали причини

Російські окупанти намагаються повернутися на позиції на тимчасово захоплених територіях Херсонщини, які були втрачені через паводки, викликані підривом Каховської ГЕС. Крім того, росіяни тероризують правий берег області.

Про це повідомила у телемарафоні керівниця об'єднаного пресцентру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, протягом минулої доби, 23 червня, окупанти збільшили кількість області - до 91. Поки відбувалася евакуація, то такого не спостерігалося.

"Поки йшла евакуація, поки вони (росіяни - Ред.) були на більш віддалених позиціях з урахуванням відкидання аж на 15 км на окремих ділянках. Зараз вони повертаються, починають обстрілювати сильніше, тероризуючи правий берег", - повідомила Гуменюк.

За її словами, не всюди ґрунт дозволяє окупантам повернутись на позиції. Втім, на деяких ділянках армія РФ використовує приватні подвір’я і другий поверх будівель для розташування вогневих позицій. Зокрема, за минулу добу Херсонщина дуже потерпала від мінометних та артилерійських обстрілів.

Ситуація на Херсонщині

Зранку 23 червня війська армії РФ прицільним вогнем вдарили по комунальному транспортному підприємству в Херсоні. Загинули два працівники. Четверо опинилися у лікарні.

Вночі проти 23 червня російська армія атакувала район Антонівського мосту на Херсонщині. Вдарили росіяни там, де ніколи не атакували - більше тяжіли до Бериславського району.

Протягом минулої доби росіяни здійснили 91 обстріл, випустивши 415 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. По Херсону ворог випустив 26 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів та будівлі двох заводів області.

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