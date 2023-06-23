Україна повернула тіла 51 загиблого воїна

Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за країну.

До України повернули тіла ще 51 полеглого військового.

Про це пише Мінреінтеграції.

Репатріація тіл військовослужбовців відбулася з тимчасово окупованих територій України за сприяння Мінреінтеграції, уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

"Україна повертає тіла загиблих військових так, як вимагають норми Женевських конвенцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 травня 80 сім'ям повернули тіла загиблих українських захисників. Тіла українських захисників передали їхнім родинам для поховання.

Раніше керівник української розвідки Кирило Буданов розповів, що Україна та Росія можуть здійснити загальний обмін полоненими. Йдеться про формат "всіх на всіх".

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