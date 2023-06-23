Украина вернула тела 51 погибшего воина

Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за страну.
В Украину вернули тела еще 51 павшего военного.
Об этом пишет Минреинтеграция.
Репатриация тел военнослужащих произошла с временно оккупированных территорий Украины при содействии Минреинтеграции, уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.
"Украина возвращает тела погибших военных, как требуют нормы Женевских конвенций", — говорится в сообщении.
Напомним, 5 мая 80 семьям вернули тела погибших украинских защитников. Тела украинских защитников передали их семьям для похорон.
Ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия могут осуществить общий обмен пленными. Речь идет о формате "всех на всех".
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