Обмен пленными всех на всех: Буданов рассказал о беспрецедентном случае

Украина и Россия могут совершить обмен пленными в формате "всех на всех".

Украина и Россия могут совершить общий обмен пленными. Речь идет о формате "всех на всех".

Об этом в интервью рассказал руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

Как стало известно, сейчас наше государство ведет переговоры по обмену пленными. Если обмен "всех на всех" произойдет – это станет беспрецедентным случаем в истории.

"Да, мы в принципе приближаемся к этому. Давайте, опять же, посмотрим в цифры. По состоянию на сейчас уже обменено более 2200 украинцев. Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время", – заметил Кирилл Буданов.

Напомним, что 24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения, Украина готовила массированные удары по Москве. Впрочем, по просьбе США отказалась от них.

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