Украина вернула тела еще 80 погибших защитников

Сегодня, 5 мая, 80 семьям вернули тела погибших украинских защитников.
Украина вернула родным тела еще 80 погибших защитников.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
"Сегодня вернула домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", — говорится в сообщении.
В Мининтеграции подчеркивают, что передача тел погибших военных проводилась в соответствии с нормами Женевских конвенций.
"Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", — подчеркнули в министерстве.
Напомним, ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия могут осуществить всеобщий обмен пленными. Речь идет о формате "всех на всех".
Читайте также: