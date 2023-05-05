Украина вернула тела еще 80 погибших защитников

Украина вернула родным тела еще 80 погибших защитников.

Об этом сообщили в Минреинтеграции.

"Сегодня вернула домой тела 80 павших защитников. Передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", — говорится в сообщении.

В Мининтеграции подчеркивают, что передача тел погибших военных проводилась в соответствии с нормами Женевских конвенций.

"Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного захоронения", — подчеркнули в министерстве.

Напомним, ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина и Россия могут осуществить всеобщий обмен пленными. Речь идет о формате "всех на всех".

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