Бывший президент США Билл Клинтон упомянул разговор с российским президентом Владимиром Путиным в 2011 году в швейцарском Давосе. По словам Клинтона, еще тогда он понял, что война России с Украиной — это "только вопрос времени".

Об этом пишет Financial Times.

По словам Клинтона, во время этой встречи диктатор отрицал заключенное Борисом Ельциным при посредничестве США соглашение об уважении к территории Украины в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала советских времен.

"Владимир Путин сказал мне в 2011 году — за три года до того, как он забрал Крым, — что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: "Я с этим не согласен. И я этого не поддерживаю. И я не обязан это делать". С того дня я знал, что это только вопрос времени", — сказал Клинтон.

Ранее стало известно, что секретарь Совета нацбезопасности РФ Патрушев и глава Генштаба РФ Герасимов хотели саботировать военные действия, чтобы ускорить окончание войны против Украины.

Накануне диктатор Александр Лукашенко призвал остановить войну в Украине.

Читайте также: