В Польше до конца года откроют центр HIMARS: чем будет заниматься

Варшава получит первые пять пусковых установок HIMARS уже в середине мая.

В Польше до конца 2023 года планируют построить центр HIMARS. На нем будут производиться американские реактивные системы залпового огня не только для Польши, но и для других европейских стран.

Об этом пишет RMF24.

Отмечается, что Варшава получит первые пять пусковых установок HIMARS уже в середине мая. Кроме того, польский политик заверил, что американская компания готова инвестировать и сотрудничать с польской оборонной промышленностью.

"Я услышал заверение в готовности сотрудничать с польской оборонной промышленностью, готовности усилить польскую оборонную промышленность, что также выгодно США, поскольку позволит увеличить масштабы производства, если речь идет о HIMARS", — сказал во время брифинга глава Минобороны Польши.

По его словам, первые пусковые установки, заказанные в 2019 году, станут на вооружение 18-й механизированной дивизии.

Напомним, СБУ на востоке Украины задержала российских агентов. Они "охотились" на HIMARS.

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