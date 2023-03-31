Лукашенко предложил остановить войну в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что войну в Украине следует остановить.
Сегодня, 31 марта, во время послания белорусскому народу и Национальному собранию белорусский диктатор Александр Лукашенко призвал остановить войну в Украине.
Об этом сообщают белорусские СМИ.
"Остановиться надо сейчас, пока не началась эскалация. Попробую рискнуть и предложить прекратить боевые действия. Да, многие сейчас — особенно в России — могут мне сказать: "Ну, мы уже прекращали тогда на Донбассе". Но сейчас другая ситуация. Прекратить надо боевые действия", — заявил Лукашенко.
Он предложил объявить перемирие "без права перемещения, перегруппировки войск, без права опрокидывания оружия, боеприпасов, живой силы и техники".
"Все, мертво. Замерли! И если Запад снова попытается использовать паузу в боевых действиях для усиления своих действий обманом — Россия обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта: и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, если еще раз будет обман", — сказал Лукашенко и предложил сторонам сесть за стол переговоров.
Политик подчеркнул, что "добиваться победы нельзя" и заявил, что одолеть ядерное государство якобы невозможно
"Невозможно победить ядерное государство. Если российское руководство почувствует, что ситуация чревата распадом России — будет применено самое страшное оружие. Этого допустить нельзя", — сказал диктатор.
Напомним, ранее российский преступник Владимир Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси тактическое ядерное оружие.
В свою очередь президент Владимир Зеленский объяснил, что означает такое заявление Путина. В Офисе президента назвали последствия для режима Лукашенко, если РФ разместит в Беларуси "ядерку".
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