Продаст Западу: как Лукашенко может подставить Путина с ядерным оружием

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал заявление российского диктатора Путина о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом он сказал в эфире своего youtube-канала.

Жданов объяснил, что Путин ни в коем случае не передаст режиму Лукашенко доступ к ядерному оружию. Если она и окажется в Беларуси, то исключительно под наблюдением россиян. Ведь Россия ни в коем случае не будет усиливать Лукашенко.

"Потому что он потом это ядерное оружие... Он очень хитрый парень. Он в очередной раз обведет Путина вокруг пальца, и Путин останется в дураках. Уже 20 лет он его водит по кругу, как в цирке на арене. Путин все бежит и бежит, и думает, что он бежит вперед, а на самом деле его Лукашенко за поводок по кругу ведет с Союзным государством. Если Путин передаст ему это ядерное оружие, то Лукашенко может продать Западу это ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности и сохранения своей власти при минимальных демократических преобразованиях в Беларуси. Я не исключаю такой вариант, видя поведение Лукашенко, как он выкручивается из самых сложных ситуаций", – предполагает эксперт.

Поэтому Жданов уверен, что Путин никогда не передаст ядерное оружие напряму Минску.

"Он туда затянет ядерное оружие "по принципу НАТО". Базу военную предоставят. База либо в долгосрочной аренде, либо с передачей под юрисдикцию России и Россия будет ее охранять", – сказал он.

И если ядерное оружие действительно окажется в Беларуси, эта страна теперь будет включена в список первого удара НАТО.

"Не обязательно это может быть ядерный удар. Удар может быть и конвенциональным оружием, то есть обычным. Но в случае конфронтации или вооруженного конфликта с НАТО, то поверьте первый "Томагавк" попадет в бункер, в котором будут лежать ядерные боезаряды, чтобы ликвидировать угрозу применения этого оружия по территории стран-членов НАТО", – подытожил Жданов.

Ранее Олег Жданов рассказал, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси "это история не о нас, а о НАТО".

Напомним, президент Владимир Зеленский объяснил, что означает заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

В Офисе президента назвали последствия для режима Лукашенко, если РФ разместит в Беларуси "ядерку".

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