Лукашенко запропонував зупинити війну в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що війну в Україні слід зупинити.
Сьогодні, 31 березня під час послання білоруському народу та Національним зборам білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні.
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
"Зупинитися треба зараз, доки не почалася ескалація. Спробую ризикнути та запропонувати припинити бойові дії. Так, багато хто зараз — особливо в Росії — може мені сказати: "Ну, ми вже припиняли тоді на Донбасі". Але зараз інша ситуація. Припинити треба бойові дії", - заявив Лукашенко.
Він запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".
"Все, мертве. Завмерли! І якщо Захід вкотре спробує використати паузу в бойових діях для посилення своїх дій обманом — Росія зобов'язана задіяти всю міць ВПК та армії для запобігання ескалації конфлікту: і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран, якщо вкотре буде обман", — сказав Лукашенко і запропонував сторонам сісти за стіл переговорів.
Політик підкреслив, що "добиватись перемоги не можна" і заявив, що здолати ядерну державу нібито неможливо
"Неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво відчує, що ситуація загрожує розпадом Росії — буде застосована найстрашніша зброя. Цього допустити не можна", - сказав диктатор.
Нагадаємо, раніше російський злочинець Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.
Своєю чергою, президент Володимир Зеленський пояснив, що означає така заява Путіна. В Офісі президента назвали наслідки для режиму Лукашенка, якщо РФ розмістить у Білорусі "ядерку".
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