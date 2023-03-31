Лукашенко запропонував зупинити війну в Україні

Сьогодні, 31 березня під час послання білоруському народу та Національним зборам білоруський диктатор Олександр Лукашенко закликав зупинити війну в Україні.

Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

"Зупинитися треба зараз, доки не почалася ескалація. Спробую ризикнути та запропонувати припинити бойові дії. Так, багато хто зараз — особливо в Росії — може мені сказати: "Ну, ми вже припиняли тоді на Донбасі". Але зараз інша ситуація. Припинити треба бойові дії", - заявив Лукашенко.

Він запропонував оголосити перемир'я "без права переміщення, перегрупування військ, без права перекидання зброї, боєприпасів, живої сили та техніки".

"Все, мертве. Завмерли! І якщо Захід вкотре спробує використати паузу в бойових діях для посилення своїх дій обманом — Росія зобов'язана задіяти всю міць ВПК та армії для запобігання ескалації конфлікту: і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран, якщо вкотре буде обман", — сказав Лукашенко і запропонував сторонам сісти за стіл переговорів.

Політик підкреслив, що "добиватись перемоги не можна" і заявив, що здолати ядерну державу нібито неможливо

"Неможливо перемогти ядерну державу. Якщо російське керівництво відчує, що ситуація загрожує розпадом Росії — буде застосована найстрашніша зброя. Цього допустити не можна", - сказав диктатор.

Нагадаємо, раніше російський злочинець Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі тактичну ядерну зброю.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський пояснив, що означає така заява Путіна. В Офісі президента назвали наслідки для режиму Лукашенка, якщо РФ розмістить у Білорусі "ядерку".

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