Впервые в истории: врачи провели операцию на мозге плода в утробе матери

Долгое время в течение беременности ничего не указывало на пороки в развитии плода.

Команда врачей в Бостоне успешно провела новую операцию на мозге плода в утробе для лечения редкого заболевания, известного как мальформация вены Галена.

Об этом пишет CNN.

Несмотря на то, что внутриутробная операция, выполняемая до рождения ребенка, применялась для других недугов, эта процедура под контролем УЗИ была одной из первых для этого заболевания.

Состояние возникает, когда кровеносный сосуд, несущий кровь от мозга к сердцу, также известный как вена Галена, развивается неправильно. Порок развития приводит к чрезвычайному количеству крови, нагружающей вены и сердце, и может привести к ряду проблем со здоровьем.

"Обширные травмы головного мозга и сердечная недостаточность сразу после рождения являются двумя огромными проблемами", — сказал доктор Даррен Орбах, радиолог Бостонской детской больницы и эксперт по лечению мальформации вены Галена.

Как правило, младенцев лечат после рождения с помощью катетера, чтобы вставить крошечные спирали, чтобы замедлить кровоток. Однако, по словам Орбаха, лечение часто происходит слишком поздно.

Несмотря на прогресс, от 50 до 60% всех младенцев с такой проблемой немедленно заболевают. И для них вероятность смерти, к сожалению, составляет около 40%”, — сказал Орбах. Около половины выживающих младенцев испытывают серьезные неврологические и когнитивные проблемы, сказал он.

Сложный выбор

Когда они узнали о четвертой беременности, Дерек и Кениатта Коулман из Батон-Ружа, Луизиана, были удивлены и взволнованы. 36-летняя Кениатта и 39-летний Дерек прожили в браке семь лет и были готовы к пополнению в своей семье.

Кениетта сказала, что беременность не казалась особенно заметной. После рождения троих детей она считала УЗИ рутинным приемом.

“Ребенок чувствовал себя хорошо. Анатомическое сканирование оказалось ничем не примечательным”, – отметила женщина. Коулманы даже провели генетическое тестирование, охарактеризовавшее беременность Кениатты как "низкий риск".

Но когда Кениятта пошла на УЗИ на 30-й неделе беременности, что-то изменилось. "Врач сказала мне, что что-то не так с мозгом ребенка, а также у нее увеличенное сердце", — вспоминает женщина.

После дополнительных обследований был поставлен диагноз: мальформация вены Галена. Но Коулманы узнали о клинических испытаниях, проведенных женской и Бостонской детской больницами Бригема, которые могли обеспечить лечение еще до рождения их ребенка.

Кениятта вспоминает, как ей сказали о возможных рисках — преждевременные роды или кровоизлияние в мозг плода, — но Коулманы считали, что другого выхода для них нет. Они хотели присоединиться к процессу.

15 марта, ровно через месяц после УЗИ, которое выявило порок развития, Кениатту прооперировали.

Операция с двумя пациентами

Но в этой операции были задействованы двое пациентов: Кениатта и ее ребенок. Врачи должны были убедиться, что плод находится в правильном положении, головой к брюшной стенке матери.

Доктор Луиза Вилкинс-Хауг, директор отдела материнской фетальной медицины и репродуктивной генетики в Brigham and Women's Hospital, сотрудничала с Орбахом, чтобы убедиться, что плод не только занимает правильное положение для процедуры, но и остается там.

Вилкинс-Хауг объяснила, что они использовали технику, заимствованную из предыдущих внутриутробных кардиохирургических операций. Как только плод занимает оптимальное положение, ему "вводят небольшую инъекцию, чтобы он не двигался, а также небольшую инъекцию для обезболивания", — сказала Вилкинс-Хауг.

Оттуда врачи ввели иглу в брюшную стенку, осторожно протянув сквозь иглу катетер, чтобы крошечные металлические спирали могли восполнить вену, замедлить кровоток и снизить давление.

У ребенка сразу появились признаки улучшения, сканирование показало снижение АД в ключевых областях. "То, что мы добились технического успеха в проведении эмболизации, вызвало восторг", — сказал Орбах.

Но успех определялся не только этим моментом, но скорее тем, что происходило дальше. Сможет ли ребенок постоянно демонстрировать прогресс после? Нужна ли ей дополнительная поддержка после операции? Или все равно у нее сразу произойдет сердечная недостаточность?», — такие вопросы задавала себе Кениатта.

Ребенок-боец

После процедуры у Кениатты медленно вытекали амниотические воды. Через два дня у нее начались роды на 34-й неделе.

17 марта родилась Денвер Коулман весом около 2 кг. "Я впервые услышала, как она плачет, и просто... я даже не могу передать словами, что я испытывала в тот момент", — вспоминает Кениатта.

Девочка родилась 17 марта. Фото: Courtesy the Coleman family

"Это был просто самый прекрасный момент — иметь возможность держать ее на руках, смотреть на нее, а потом слышать, как она плачет".

Ее врачи также были удовлетворены. "Во время первого периода после рождения она не нуждалась ни в одном немедленном лечении, в котором дети обычно нуждаются, будь то установление спиралей или поддержка сердечной деятельности с помощью лекарств", — сказала Вилкинс-Хауг.

Сейчас, спустя почти два месяца после рождения Денвера, она продолжает расти, большую часть времени спит или ест. Она не принимает лекарства от сердечной недостаточности, ее неврологическое обследование в норме. Нет никаких признаков того, что она нуждается в дополнительных вмешательствах.

"С самого начала она показала нам, что она боец", — сказала Кениатта.

Читайте также: