Маск кличе Цукерберга на двобій у клітці: що відповів власник Meta

Ілон Маск заявив, що готовий битися у клітці зі своїм конкурентом у світі технологій — Марком Цукербергом.

Про це пише Business Insider.

У вівторок, 20 червня, Ілон Маск відповів у Twitter на чутки про те, що Meta Цукерберга незабаром може запустити конкурента Twitter під назвою Threads. Маск написав, що запуск такої платформи зрештою поставить Землю "виключно під контроль Цука без жодних інших варіантів".

Один користувач Twitter відповів на твіт Маска і написав: "Краще будьте обережні, Ілоне Маск, я чув, що зараз він (Цукерберг - ред.) займається джиу-джитсу". Своєю чергою, Маск заявив: "Я готовий до поєдинку в клітці, якщо він готовий, лол".

Водночас у витівки сина втрутилася мати Маска — Мей Маск. Вона заборонила йому битися з Марком Цукербергом. Мей Маск написала кілька відповідей до твітів про обговорення поєдинку.

Ілон Маск з матір'ю Мей Маск / Фото: Associated Press

"Без жартів. Боріться лише словами. У кріслах. 4 фути один від одного. Перемагає той, хто виявиться смішнішим», — йдеться у її першій реакції на ситуацію. Згодом вона написала, що скасувала бій.

Марк Цукерберг / Фото: Associated Press

Натомість Цукерберг не оминув увагою такий "жарт" опонента. Він опублікував у Instagram Stories скриншот твіта Маска, де той кличе його на ринг, і підписав: "Надішли мені місце". На що Маск відповів: "Vegas Octagon". Це клітка для боїв від UFC у Лас-Вегасі.

Протистояння Маска і Цукерберга

Ілон Маск і Маск Цукерберг у минулому вже обмінювалися різкими словами про свої технологічні королівства. Так, 2016 року Цукерберг заявив, що "глибоко розчарований" SpaceX після того, як одна з ракет компанії знищила супутник Facebook.

У лютому 2020 року Маск попросив людей видалити Facebook, бо він "відстійний". А в травні Маск знову загострив давню суперечку, заявивши, що вважає Цукерберга "надзвичайно заангажованим" і що WhatsApp "не можна довіряти".

Зі свого боку, Цукерберг час від часу відгукувався про Маска добрим словом. У червні він похвалив Маска за те, що той зробив Twitter "стрункішим" на тлі прагнення самого Цукерберга спростити структуру управління Meta.

Маск викликав на бій не лише Цукерберга

У березні 2022 року Маск викликав російського диктатора Володимира Путіна на "двобій" за Україну. Тоді виклик Маска російському президенту висміяли прихильник Путіна лідер Чечні Рамзан Кадиров і керівник космічної галузі РФ Дмитро Рогозін.

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