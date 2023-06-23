Усіх військкомів України перевірять після скандалу з одеситом Борисовим

На тлі скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим в Україні збираються перевірити всіх очільників Територіальних центрів комплектування.

В Україні збираються перевірити всіх військкомів через скандал з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого знайшли маєток в Іспанії та дорогі авто.

Відповідне рішення ініціював очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Подивився розслідування Михайла Ткача про військкома. У мене просто відняло мову", - написав він у своєму телеграмі.

Внаслідок цього Арахамія, як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, ініціював розгляд цього випадку, підготував звернення до правоохоронних органів і взяв під особистий депутатський контроль перебіг розслідування.

"Паралельно ініціюю звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки стосовно військкомів усіх областей. Просто в шоці від цинізму того, що відбувається", - наголосив Арахамія.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація про розкішний маєток та офіс в Іспанії родини одеського військкома Євгена Борисова.

Крім того, рідний брат водія одеського військкома виїхав до Іспанії як особа з інвалідністю. За словами журналіста, який оприлюднив розслідування, хлопець, найімовірніше, працює водієм матері військового комісара. Сам Борисов усе заперечує.

Все, що відомо про скандального одеського військкома Євгена Борисова і хто його може "покривати", зібрав ТСН.ua.

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