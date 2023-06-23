Синоптики попереджають про різке погіршення погоди: де і коли будуть грози та град

Синоптики повідомляють про погіршення погодних умов у другій половині п'ятниці, 23 червня, а також завтра, 24 червня, в кількох регіонах України.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Грози та сильний вітер охоплять кілька областей України. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

"У другій половині дня 23 червня на Волині та Львівщині, протягом 24 червня в західних областях грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вночі значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Штормове попередження на 23 червня

Синоптики оголосили штормове попередження на п'ятницю, 23 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Штормове попередження на 24 червня

Синоптики оголосили штормове попередження на суботу, 24 червня. / Фото: Укргідрометцентр

Як повідомлялося, в низці регіонів України оголошено про небезпеку виникнення лісових пожеж. Вона триватиме щонайменше до 24 червня. Несприятливі погодні умови очікуються у більшості південних центральних областей, а також місцями на сході та півночі країни.

Читайте також: