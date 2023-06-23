Всех военкомов Украины проверят после скандала с одесситом Борисовым

На фоне скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым в Украине намерены проверить всех руководителей территориальных центров комплектования.

В Украине собираются проверить всех военкомов из-за скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым, у которого нашли особняк в Испании и дорогие авто.

Соответствующее решение инициировал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Посмотрел расследование Михаила Ткача о военкоме. Я просто потерял дар речи", — написал он в своем телеграмме.

В результате Арахамия как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициировал рассмотрение этого случая, подготовил обращение в правоохранительные органы и взял под личный депутатский контроль ход расследования.

"Параллельно инициирую обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки в отношении военкомов всех областей. Просто в шоке от цинизма происходящего", — подчеркнул Арахамия.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о роскошном особнякеКак Украина готовится к вероятному теракту на ЗАЭС: развернуты штабы, что делать людям и офисе в Испании семьи одесского военкома Евгения Борисова.

Кроме того, родной брат водителя одесского военного выехал в Испанию как лицо с инвалидностью. По словам журналиста, обнародовавшего расследование, парень, скорее всего, работает водителем матери военного комиссара. Сам Борисов все отрицает.

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "покрывать", собрал ТСН.ua.

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