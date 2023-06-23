"Нафтогаз" почав примусове стягнення $5 мрлд компенсації з Росії

Українська група компаній "Нафтогаз" подала позов до суду США з вимогою стягнути з Росії компенсацію за втрату майна компаній та збитки під час окупації Криму. Йдеться про суму у $5 млрд включно з відсотками за збитки.

Про це повідомили 23 червня у пресслужбі "Нафтогазу".

Зазначається, що таке клопотання стало можливим у зв’язку з тим, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відтак відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, "Нафтогаз" має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де перебувають активи РФ.

"Оскільки Росія добровільно не сплатила "Нафтогазу" кошти, передбачені рішенням арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях", – наголосив очільник Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Відповідно до законодавства США, підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відстрочення визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції.

Водночас відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватися до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Деталі справи

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" гроші за надану послугу щодо організації транспортування природного газу Україною. Російська компанія не виплатила гроші вчасно та в повному обсязі, стверджують у "Нафтогазі".

"Ми змусимо "Газпром" заплатити. "Нафтогаз" оцінює можливість заяви додаткових вимог. Ми використовуємо наш досвід перемог над "Газпромом" в арбітражі", - заявив голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Транзитний контракт від 2019 року був підписаний з РФ на умовах "качай або плати", а росіяни від травня качають і платять менше, ніж передбачає угода, додав Вітренко у Facebook.

Оператор ГТС України у травні припинив транзит російського газу через газовимірювальну станцію "Сохранівка" Луганської області через напад РФ.

"Газпром" на початку 2022 року скоротив транзит газу через Україну, монополіст сподівався, що газопровід "Північний потік-2" запустять.

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