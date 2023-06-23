"Нафтогаз" начал принудительное взыскание $5 млрд компенсации с России

Украинская группа компаний "Нафтогаз" подала иск в суд США с требованием взыскать с России компенсацию за потерю имущества компаний и ущерб во время оккупации Крыма. Речь идет о сумме в $5 млрд, включая проценты за убытки.

Об этом сообщили 23 июня в пресс-службе "Нафтогаза".

Отмечается, что ходатайство стало возможным в связи с тем, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, "Нафтогаз" имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

"Поскольку Россия добровольно не уплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", — подчеркнул глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

Согласно законодательству США, подтверждение арбитражного решения обязательно, если суд не установит, что существует одно из ограниченных оснований для отказа или отсрочки признания или исполнения арбитражного решения, изложенных в Нью-Йоркской конвенции.

В то же время, проценты, предусмотренные за неуплату средств в соответствии с арбитражным решением, продолжают начисляться до полной выплаты компенсации по решению суда.

Детали дела

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" деньги за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по Украине. Российская компания не выплатила деньги вовремя и в полном объеме, утверждают в "Нафтогазе".

"Мы заставим "Газпром" заплатить. "Нафтогаз" оценивает возможность заявления дополнительных требований. Мы используем наш опыт побед над "Газпромом" в арбитраже", — заявил председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Транзитный контракт от 2019 года был подписан с РФ на условиях "качай или платы", а россияне с мая качают и платят меньше, чем предполагает соглашение, добавил Витренко в Facebook.

Оператор ГТС Украины в мае прекратил транзит российского газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка" Луганской области из-за нападения РФ.

"Газпром" в начале 2022 года сократил транзит газа через Украину, монополист надеялся, что газопровод "Северный поток-2" будет запущен.

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