Гаагский суд обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации за убытки и утраченное имущество Нафтогаза в Крыму.

5 млрд долларов — такую компенсацию Российская Федерация обязана уплатить Нафтогазу за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы Нафтогаз в АР Крым в 2014 году.

Соответствующее решение принял Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге 12 апреля 2023 года, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

По словам главы Группы Нафтогаза Алексея Чернышева, Тепе РФ должно выполнить это решение в соответствии со своими обязательствами по международному праву.

В частности, суд установил, что сумма такой компенсации должна быть равна справедливой рыночной стоимости активов Нафтогаза до момента их экспроприации. Несмотря на настаивание России на том, что "Нафтогаз" не имеет права на какую-либо компенсацию за экспроприацию его активов, Арбитражный трибунал не согласился с таким утверждением.

Сумма компенсации, установленная этим решением, является самой большой суммой, присужденной международным арбитражным трибуналом в качестве компенсации за экспроприацию Россией активов в Крыму.

Кроме того, суд принял решение, что РФ должна возместить Нафтогазу расходы, связанные с этим арбитражным производством.

Следует добавить, что арбитражные решения можно выполнять через механизм принудительного исполнения. Следовательно, в случае отказа России от добровольного исполнения решения суда в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией 1958 года, Нафтогаз имеет право начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территории тех государств, где находятся активы РФ.

Напомним, ранее Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам детей РФ Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей в Россию.

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