Оля Полякова похвасталась патриотическим хобби 11-летней дочери

Певица Оля Полякова рассказала, что в настоящее время ее младшая дочь Алиса находится с ней в Украине.

Об этом стало известно из сторис артистки в Instagram. В фотоблоге звезда разместила несколько коротких роликов с 11-летней Алисой и продемонстрировала талант своей дочери.

Оказывается, у девочки есть способность к рукоделию. В ролике, которым поделилась звездная мама, Алиса сосредоточенно вышивает крестиком. Причем, ни что нибудь, а украинский рушник.

Дочь Оли Поляковой Алиса

Дочь Оли Поляковой Алиса

Правда, девочка поправила маму, отметив, что крестиком на этой ткани трудновато вышивать, потому что "рисунок слишком мал", поэтому она принялась вышивать "палочками".

Дочь Оли Поляковой Алиса

Как известно, в прошлом году Оля Полякова отвезла своих дочерей в Великобританию, где девочки учатся и живут. Впрочем, если 18-летняя Маша уже успела адаптироваться, то, по словам Поляковой, младшей Алисе очень непросто находиться вдали от дома и семьи. Поэтому, по возможности, певица забирает ребенка в Украину.

Напомним, ранее Оля Полякова насмешила фанатов забавным видео с 11-летней дочерью, которая учит ее правильно говорить по-украински.

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