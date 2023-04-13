Оля Полякова похвасталась патриотическим хобби 11-летней дочери

Алиса имеет талант к рукоделию.
Певица Оля Полякова рассказала, что в настоящее время ее младшая дочь Алиса находится с ней в Украине.
Об этом стало известно из сторис артистки в Instagram. В фотоблоге звезда разместила несколько коротких роликов с 11-летней Алисой и продемонстрировала талант своей дочери.
Оказывается, у девочки есть способность к рукоделию. В ролике, которым поделилась звездная мама, Алиса сосредоточенно вышивает крестиком. Причем, ни что нибудь, а украинский рушник.
Правда, девочка поправила маму, отметив, что крестиком на этой ткани трудновато вышивать, потому что "рисунок слишком мал", поэтому она принялась вышивать "палочками".
Как известно, в прошлом году Оля Полякова отвезла своих дочерей в Великобританию, где девочки учатся и живут. Впрочем, если 18-летняя Маша уже успела адаптироваться, то, по словам Поляковой, младшей Алисе очень непросто находиться вдали от дома и семьи. Поэтому, по возможности, певица забирает ребенка в Украину.
Напомним, ранее Оля Полякова насмешила фанатов забавным видео с 11-летней дочерью, которая учит ее правильно говорить по-украински.
Читайте также: