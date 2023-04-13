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Оля Полякова похвасталась патриотическим хобби 11-летней дочери

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
416
Время на прочтение
1 мин
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Оля Полякова похвасталась патриотическим хобби 11-летней дочери

Оля Полякова

Алиса имеет талант к рукоделию.

Певица Оля Полякова рассказала, что в настоящее время ее младшая дочь Алиса находится с ней в Украине.

Об этом стало известно из сторис артистки в Instagram. В фотоблоге звезда разместила несколько коротких роликов с 11-летней Алисой и продемонстрировала талант своей дочери.

Оказывается, у девочки есть способность к рукоделию. В ролике, которым поделилась звездная мама, Алиса сосредоточенно вышивает крестиком. Причем, ни что нибудь, а украинский рушник.

Дочь Оли Поляковой Алиса / ©
Дочь Оли Поляковой Алиса
Дочь Оли Поляковой Алиса / ©
Дочь Оли Поляковой Алиса

Правда, девочка поправила маму, отметив, что крестиком на этой ткани трудновато вышивать, потому что "рисунок слишком мал", поэтому она принялась вышивать "палочками".

Дочь Оли Поляковой Алиса / ©
Дочь Оли Поляковой Алиса

Как известно, в прошлом году Оля Полякова отвезла своих дочерей в Великобританию, где девочки учатся и живут. Впрочем, если 18-летняя Маша уже успела адаптироваться, то, по словам Поляковой, младшей Алисе очень непросто находиться вдали от дома и семьи. Поэтому, по возможности, певица забирает ребенка в Украину.

Напомним, ранее Оля Полякова насмешила фанатов забавным видео с 11-летней дочерью, которая учит ее правильно говорить по-украински.

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Дата публикации
Просмотры
416
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