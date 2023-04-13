Оля Полякова похизувалася патріотичним хобі 11-річної доньки

Співачка Оля Полякова розповіла, що наразі її молодша донька Аліса перебуває з нею в Україні.

Про це стало відомо зі сторіз артистки в Instagram. У фотоблогу зірка розмістила декілька коротких роликів з 11-річною Алісою і продемонструвала талант своєї доньки.

Виявляється, дівчинка має хист до рукоділля. У ролику, яким поділилася зіркова мама, Аліса зосереджено вишиває хрестиком. При чому, не будь що, а український рушник.

Донька Олі Полякової Аліса

Донька Олі Полякової Аліса

Щоправда, дівчинка поправила маму, зазначивши, що хрестиком на цій тканині важкувато вишивати, бо "малюнок замалий", тому вона взялася вишивати "паличками".

Донька Олі Полякової Аліса

Як відомо, минулоріч Оля Полякова відвезла своїх доньок до Великої Британії, де дівчата навчаються і живуть. Втім, якщо 18-річна Маша вже встигла адаптуватися, то, за словами Полякової, молодшій Алісі дуже непросто перебувати далеко від дому та сім'ї. тож, за можливості, співачка забирає дитину до України.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова насмішила фанів кумедним відео з 11-річною донькою, яка вчить її правильно говорити українською.

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