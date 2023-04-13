Автор скандального розслідування про Спартака Субботу опинився і сам у секс-скандалі - його звинувачують у стосунках з клієнтками

Психолог та гештальт-терапевт Ілля Полудьонний і сам міг займатися сексом з клієнтками. Нещодавно він випустив розслідування стосовно свого колеги Спартака Субботи, якого звинуватив у шахрайстві та нтимних стосунках з клієнтками.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написала психологиня Анна Гопкало.

За її словами, Ілля Полудьонний був її психотерапевтом і водночас сексуальним партнером. Восени 2017 року після смерті батька дівчина почала ходити на групову терапію, одним з ведучих був Полудьонний.

“Влітку 2018 група закінчилась і ми з Іллею підтримували дружню і, як мені тоді здавалось, з елементами флірту переписку. Мені все-таки не здавалось, тому що через рік на виїздному психотерапевтичному інтенсиві у нас почались сексуальні стосунки, які продовжились декілька місяців”, - розповіла Анна Гопкало.

Вже згодом дівчина почала вчитися гештальт-терапії і почула, що інтимні стосунки з клієнтами - є табу.

“Я вже трохи навчалась гештальт-терапії і чула про те, що спати з клієнтами не можна, проте запевняла себе, шо це нічого страшного, шо я сама хочу і як клієнтка можу собі дозволити, шо це мій вибір. Лише через декілька років, коли я вже сама працювала з клієнтами, я змогла подивитись на цю ситуацію з позиціі терапевта. І мене це роз****ло. Я дуже добре пам’ятаю розмову з подругою-колегою, яка була свідком цієї історії. Ми це згадали, проговорили і я пам’ятаю паузу, яка повисла. Я вперше не знецінювала, а відчула жах, огиду і злість за себе”, - згадала дівчина.

Вона також додала, що такі стосунки недопустимі навіть після завершення терапії і автоматично є аб’юзивними, тому що це зловживання своїм положенням стосовно людини, яка звернулась за допомогою.

Нагадаємо, що онлайн-медіа "Свідомі" провело велике розслідування, в якому стверджується, що Спартак Суббота є шахраєм і самозванцем. Автор розслідування, психолог і гештальт-терапевт Ілля Полудьонний звинувачує колегу у брехні, сексі з клієнтками та співпраці з забороненою нині партією ОПЗЖ. Крім того, з'ясувалося, що справжнє ім'я Спартака Субботи - Олександр. Пізніше автори "Подкаст терапії" заявили про закриття проекту.

Читайте також: