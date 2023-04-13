Зниклий розділ Біблії знайшли через 1500 років – фото

Його виявили у Ватиканській бібліотеці.

Втрачений біблійний розділ нарешті було знайдено через 1500 років.

Розділ, названий "Таємні вірші", виявили в рукописі 3-го століття у Ватиканській бібліотеці. Про це пише dailymail.co.uk.

У ньому представлено новий переклад глав з 11 по 12 з Євангелія від Матвія.

Вчені змогли виявити текст, написаний давньосирійською мовою, лише після використання ультрафіолетової фотографії всередині Євангелія від Матвія.

Фото: dailymail.co.uk

В оригінальному грецькому перекладі Матвій, учень Ісуса, писав: "У той час проходив Ісус засіяними полями в суботу, і учні Його сильно зголодніли і почали зривати колосся і їсти".

Але нещодавно виявлений переклад свідчить: "Тоді Ісус йшов засіяними полями в суботу, і учні Його сильно зголодніли і почали зривати колосся, розтирати їх руками і їсти".

Досі було оприлюднено лише один фрагмент відновленого тексту.

Григорій Кессель, який зробив відкриття, сказав: "Текст Євангелія, знайдений у цьому повторно використаному рукописі, містить так звані давньосирійські переклади Євангелій. Цей переклад часто свідчить про те, що євангельський текст відрізняється від стандартного євангельського тексту, яким ми його знаємо сьогодні".

Євангеліє від Матвія складає основу 27 книг Нового Завіту.

Розділ Матвій починається з опису народження Ісуса, а також включає раннє листування між провідниками Церкви та християнами.

Нагадаємо, вчені виявили космічний об'єкт, який порушує закони фізики. Джерело M82 X-2 випускає надто багато випромінювання.

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