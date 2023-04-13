Пропавший раздел Библии нашли спустя 1500 лет – фото

Его обнаружили в Ватиканской библиотеке.
Утраченный библейский раздел наконец-то был найден через 1500 лет.
Раздел, названный "Тайные стихи", был обнаружен в рукописи 3-го века в Ватиканской библиотеке. Об этом пишет dailymail.co.uk.
В нем представлен новый перевод глав с 11 по 12 из Евангелия от Матфея.
Ученые смогли обнаружить текст, написанный на древнесирийском языке, только после использования ультрафиолетовой фотографии внутри Евангелия от Матфея.
В оригинальном греческом переводе Матфей, ученик Иисуса, писал: "В то время проходил Иисус засеянными полями в субботу, и ученики Его взалкали и начали срывать колосья и есть".
Но недавно обнаруженный перевод свидетельствует: "Тогда Иисус шел по засеянным полям в субботу, и ученики Его взалкали и начали срывать колосья, растирать их руками и есть".
До сих пор был обнародован только один фрагмент воспроизведенного текста.
Сделавший открытие Григорий Кессель сказал: "Текст Евангелия, найденный в этой повторно использованной рукописи, содержит так называемые древнесирийские переводы Евангелий. Этот перевод часто свидетельствует о том, что евангельский текст отличается от стандартного евангельского текста, которым мы его знаем сегодня".
Евангелие от Матфея составляет основу 27 книг Нового Завета.
Раздел Матфей начинается с описания рождения Иисуса, а также включает раннюю переписку между руководителями Церкви и христианами.
Напомним, ученые обнаружили космический объект, нарушающий законы физики. Источник M82 X-2 издает слишком много излучения.
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