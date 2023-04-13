Тоня Матвиенко показала, как 42-летие на границе с Беларусью праздновала

Украинская певица Тоня Матвиенко 12 апреля отметила день рождения.

Артистке исполнилось 42 года. Как рассказала Матвиенко в "Сніданку з 1+1", этот день она провела на границе с Беларусью. Исполнительница выступала для наших пограничников:

"Были у пограничников, пели разным отрядам. Вчера встречались с ребятами, которые из Бахмута на восстановлении. Сегодня я планирую петь ребятам", — сказала Матвиенко.

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Похвасталась певица, что пограничники в день рождения не оставили ее без подарка и презентовали ей свою форму и огромный букет роз.

Ну а первым звезду поздравил любимый муж, певец Арсен Мирзоян, а также мама Нина Митрофановна Матвиенко и дочь.

День рождения Тони Матвиенко / Фото: instagram.com/_dasha_yurievna_

Тоня, которая с началом полномасштабной войны с дочерью уехала в Великобританию, сообщила, что навсегда вернулась в Украину, а ее 7-летняя дочь Нина пошла в школу в Киеве.

"Навсегда вернулась в Украину, я больше не хочу быть за границей. Потому что мое сердце здесь, здесь моя семья. Такую страшную грусть за этот год я пережила, я думала у меня разорвется сердце. Я больше не хочу такое переживать. Я решила для себя это окончательно и уже Нина пошла в школу в Киеве. Все, я дома. Моя миссия здесь помогать ребятам, как могу, петь", — прокомментировала артистка.

Напомним, что Тоня Матвиенко с 7-летней дочерью вернулась в Украину из Великобритании в начале марта. Артистка поделилась, как чувствовала себя весь прошлый год, который прожила за границей.

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