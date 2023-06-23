Калуш на Прикарпатье временно останется без воды: подробности

Воды в городе не будет трое суток.

В Калуше Ивано-Франковской области и на три дня, 26-30 июня, приостановят водоснабжение. Воды не будет из-за завершения реконструкции магистрального водопровода по улице Рыночной.

Об этом сообщил городской голова Калуша Андрей Найда.

По его словам, воду отключат 26 июня в 23:00. Появится водоснабжение 30 июня в 6:00. В течение суток 30 июня после восстановления водоснабжения вода пригодится исключительно для технических нужд.

"Вода будет только в тех домах, которые получают ее из каптажного водозабора "Парк". Все остальные прошу запастись питьевой водой и водой для технических нужд. Детсады будут работать в привычном режиме, но есть просьба по возможности оставить детей дома", — подчеркнул мэр Калуша.

В городе на рынке "Пятачок", площади Героев и вблизи центральной почты разместят биотуалеты, а в медучреждениях будут проводить только ургентные операции. Кроме того, в лицее № 6 и социальной столовой лицея № 2 приостановят питание детей.

Как сообщалось, часть Кривого Рога Днепропетровской области может остаться без водопроводной воды. Это может произойти через полтора месяца. Уровень воды в Каховском водохранилище из-за подрыва дамбы ГЭС снижается.

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