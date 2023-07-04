Рамзан береже для інших цілей: чому "кадировці" ніколи не беруть участі у боях

"Кадировці" ніколи не беруть участі у реальних боях, але при цьому активно піаряться в соцмережах та знімають постановочні відео. Їх береже Рамзан Кадиров "для інших" цілей.

Про це заявив засновник розслідувального гурту Conflict Intelligence Team Руслан Левієв в інтерв'ю BILD.

Левієв вважає кадировськими силами лише особисту гвардію Рамзана Кадирова, що складається з чеченців. Це спецназ "Ахмат", який формально входить до структури "Росгвардії".

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"Цей підрозділ хоч і бував близько до лінії фронту — не на самій лінії фронту, а близько до неї. Але в реальних боях вони жодного разу не брали участь, ми в цьому абсолютно впевнені. Зрозуміло, чому: Рамзан Кадиров цих людей береже для особистої безпеки або якихось інших цілей", – каже експерт.

За його словами, є й інші чеченські сили – "не кадировські". Вони теж режимом Кадирова, носять нашивки із чеченським прапором, називаються також "Ахмат". За інформацією СІТ, ці підрозділи формально входять до структури Міноборони РФ як добровольчий підрозділ і при цьому реально воюють.

"Принципова відмінність між ними в тому, що "Ахмат", що реально воює, складається не з чеченців. Це в основному росіяни, які приїжджають з різних регіонів Росії до Грозного, проходять навчання на базі Російського університету спецназу, а потім з них формують добровольчі підрозділи, які вирушають на лінію фронту, де вони реально гинуть. Але це не "кадировці", не особиста гвардія Кадирова", — пояснює Левієв.

Роль "кадировців" у заколоті Пригожина

За його словами, "кадировці під час заколоту Пригожина "нічого до ладу зробити не змогли".

"Спочатку вони їхали у бік Ростова. Ми бачили відео, як "кадировці" їдуть до Ростова, і друге відео, як кілька машин "кадировців" уже в Ростові, біля них стоять "вагнерівці" і ніхто один одному нічого не каже. І після заколоту ми побачили пафосне відео..., як вони кричать "Ахмат – сила", – каже Левієв.

Він вважає, що якби сталося зіткнення між "кадировцями" та "вагнерівцями", то виграв би "Вагнер".

Раніше в Мережі з'явилася інформація, що Кадиров нібито при смерті.

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