Чому місцеві у Криму радіють вибухам: пояснення розвідки

Місцеві у тимчасово окупованому Криму часто радіють вибухам, які там лунають, бо вони означають майбутню деокупацію.

Громадяни в Криму, які підтримують Україну та чекають на повернення законної влади, радіють звукам вибухів, бо це є сигналом про близьку деокупацію.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Якщо вести мову про вибухи в Севастополі, то чому [люди] скаржаться? Українські громадяни, проукраїнськи налаштовані люди, які чекають на повернення законної влади, навпаки радіють цим звукам. Це означає, що звільнення і деокупація Криму наближається. Більше ми, знову ж таки, не будемо коментувати", - сказав Юсов.

Представник розвідки додав, що спокій та відсутність вибухів на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, буде повністю тоді, коли росіяни звідти підуть геть.

"До того часу за все, що відбувається на окупованих територіях, відповідає окупаційна адміністрація", - зауважив Юсов.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що війна в Україні закінчиться після визволення окупованого росіянами Криму. Без повернення півострова вона не може бути завершена.

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