Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.

Манікюр — ідеальний спосіб зробити образ яскравішим, адже оригінальний дизайн з квітковими, геометричними та ягідними дизайнами додасть до нього родзинки. Також зверніть увагу на "мармурові" дизайни та омбре, адже вони теж залишаються актуальними.

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