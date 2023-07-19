Манікюр на літо: топ-5 модних ідей для натхнення

У цій добірці ви знайдете кілька цікавих ідей, які доповнюватимуть ваші літні образи.
Манікюр — ідеальний спосіб зробити образ яскравішим, адже оригінальний дизайн з квітковими, геометричними та ягідними дизайнами додасть до нього родзинки. Також зверніть увагу на "мармурові" дизайни та омбре, адже вони теж залишаються актуальними.
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