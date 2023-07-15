Растение-целитель: зачем нужно есть облепиху

Вскоре в украинских садах созреет облепиха. Это ягода ранней осени, целебные свойства которой безграничны. Из нее можно заваривать чай, если есть простуда, замораживать на зиму, делать морсы и даже маски для лица. Чем полезна облепиха и как ее употреблять, чтобы получить больше витаминов для организма – читайте дальше.

Польза облепихи

Есть множество аргументов в пользу этой ягоды. Облепиха включает в себя практически весь набор витаминов, минералов, клетчатки и восемнадцать аминокислот. Половину из этих аминокислот наш организм не производит самостоятельно, мы можем получить их только из тех продуктов, которые употребляем.

Ягоды содержат большое количество аскорбиновой кислоты, рибофлавина и тиамина. Поэтому из облепихи очень полезен чай против простудных заболеваний, боли в горле или кашля. Облепиховое употребление замедляет процессы старения кожи, снимает стресс и нервное напряжение, укрепляет сон.

Укрепление иммунной системы и витамин С

Чтобы наш организм хорошо работал, а мы не болели, ему нужен витамин С. Который помогает превращать жировые запасы в энергию, усваивать железо из растительных продуктов. В облепихе витамина С в двести раз больше, чем в яблоках.

Также облепиховые ягоды содержат в своем составе флавоноиды – желтые растительные пигменты, которые повышают иммунитет организма к разнообразным инфекционным заболеваниям.

Профилактика старения кожи

Облепиховые ягоды содержат жирные кислоты омега-3 и омега-6, которые повышают уровень коллагена, отвечающего за эластичность кожи. Также они отвечают за общее эмоциональное состояние и прочность сердечно-сосудистой системы.

Здоровье сердца и пищеварительной системы

Облепиховые ягоды способствуют нормированию давления и помогают в борьбе с тромбами, снижают уровень холестерина в крови. Поскольку содержат антиоксиданты, защищающие организм от действия свободных радикалов, являющихся главной причиной старения, возникновения рака и диабета.

Поскольку ягода содержит кислоту омега-7, она предотвращает заболевания слизистой кишечника, ускоряет заживление язв желудка. Облепиха богата клетчаткой, поэтому поддерживает общую микрофлору пищеварительной системы.

Кому не стоит есть облепиху

Противопоказаний относительно облепихи не много. Ягоду нельзя есть тем, кто болеет гепатитом, панкреатитом и имеет заболевания мочевыводящих путей. Также следует воздержаться от употребления ягоды тем, кто имеет заболевание крови. Всем остальным, кто не имеет противопоказаний к облепихе, ягода принесет только пользу.

Что готовят из облепихи

Ягоды облепихи можно хранить в холодильнике до 2-х недель. Но больше пользы она приносит, если употреблять ее сразу. Из облепихи можно готовить вкусный чай, добавив мяту, базилик и мед вместо сахара. Можно сделать морс, перебив ягоды в блендере и добавить мед.

Чтобы сохранить облепиховые ягоды как можно дольше, их следует держать в морозильной камере перетертыми с сахаром или целыми. От заморозки облепиха не теряет своих вкусовых и полезных свойств. Хранить ягоды в морозильнике можно до года.

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