Тоня Матвієнко зізналася, що робить уколи краси та через що комплексує

Артистка поділилася, що за останній час набрала у вазі.

Українська співачка Тоня Матвієнко відверто поділилася, які у неї є комплекси.

У програмі "Слава+" виконавиця зізналася, що зараз некомфортно почувається через те, що набрала зайву вагу:

"Я зараз собі не подобаюся, бо я набрала вагу. Але, я для цього щось роблю. Спочатку мені було все рівно. Бо війна… Я нічого не робила. Я ходжу лише на масаж до косметолога, вже років 10", - розповіла Матвієнко.

Також артистка не стала приховувати, що зрідка робить уколи краси:

Тоня Матвієнко

"Уколи краси теж робила. Губи – ні. Укольчик робила в лоб, тому що в якийсь момент побачила, що вже така зла ходила. Мені на півроку вистачає", - поділилася Тоня.

За словами Матвієнко, вона все життя собі не подобалась і не вважала себе гарною. Тоня поділилася, що їй би хотілося пропрацювати комплекс сприйняття себе:

"Любити і сприймати себе такою, як я є. Я все життя собі не подобалась, сумнівалась, якісь комплекси. Хоча тоді була така худенька, молоденька… от просто насолоджуватися життям треба. В якийсь момент зупинитися і сказати, - все класно", - зізналася співачка.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко прокоментувала, чи є для неї тригером те, коли її називають розлучницею. Також артистка зізналася, чи спілкувалася хоч раз з колишньою дружиною Арсена Мірзояна, якого у неї відбила.

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