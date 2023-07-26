Легіонер "Динамо" вирушив в оренду до європейського клубу

Київське "Динамо" віддало півзахисника Джастіна Лонвейка в оренду до бельгійського "Андерлехта".

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Орендна угода розрахована на один рік з опцією викупу контракту гравця.

Нідерландський хавбек приєднався до "Динамо" у вересні 2022 року за 1,5 мільйона євро з данського "Віборга".

Минулого сезону Лонвейк провів 18 матчів у чемпіонаті України. На його рахунку один гол і один асист.

Додамо, що поки що єдиним підписанням "Динамо" в літнє трансферне вікно стало повернення вінгера Андрія Ярмоленка.

Сезон УПЛ-2023/24 стартує 28 липня. У першому турі нового розіграшу чемпіонату України кияни 30 липня зустрінуться з "Минаєм".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій.

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