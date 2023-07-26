Легионер "Динамо" отправился в аренду в европейский клуб

Джастин Лонвейк будет выступать за "Андерлехт".

Киевское "Динамо" отдало полузащитника Джастина Лонвейка в аренду в бельгийский "Андерлехт".

Об этом сообщается на официальном сайте "бело-синих".

Арендное соглашение рассчитано на один год с опцией выкупа контракта игрока.

Нидерландский хавбек присоединился к "Динамо" в сентябре 2022 года за 1,5 миллиона евро из датского "Виборга".

В прошлом сезоне Лонвейк провел 18 матчей в чемпионате Украины. На его счету один гол и один ассист.

Добавим, что пока единственным подписанием "Динамо" в летнее трансферное окно стало возвращение вингера Андрея Ярмоленко.

Сезон УПЛ-2023/24 стартует 28 июля. В первом туре нового розыгрыша чемпионата Украины киевляне 30 июля встретятся с "Минаем".

Ранее сообщалось, что "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

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