"Хапається за соломинки": у Росії помітили дивну поведінку Путіна

Путін втрачає впевненість у собі, він розгублений, стає все менш адекватним

Російський диктатор Володимир Путін стривожений через ситуацію на фронті та всередині самої Росії, тому він знову занурився у релігію, оскільки сподівається, що це йому допоможе.

Про це заявив російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, інформує 24 канал.

Він зазначив, що російський диктатор отримав чергове сильне потрясіння, коли міст через Керченську протоку був знову пошкоджений.

"Путін втрачає впевненість у собі, він розгублений, стає все менш адекватним. Цілком очевидно, що в нього підвищився градус релігійності. Тепер він навіть на фронт приїздить з іконами", – зазначив Галлямов.

За персональним наказом диктатора ікону "Трійця" Андрія Рубльова перемістили з Третьяковської галереї до московської церкви Христа Спасителя. Це може загрожувати стану памʼятки, але це не турбує диктаторі, який хапається за "сакральні соломинки".

"Путін розуміє, як злиденно він виглядає, і в нього відбуваються серйозні зміни в психіці", – констатував Галлямов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з губернатором Іркутської області Ігорем Кобзєвим, після того, як йому розповіли про ліквідованих в Україні російських військових, попросив передати "привіт їм усім".

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Володимир Путін зібрав нараду через вибух на мосту через Керченську протоку.

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