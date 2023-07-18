На Україну летять іранські "шахеди": у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку вночі

Українців закликають реагувати на повітряні тривоги вночі.
Російська терористична армія вночі, 18 липня, запустила по Україні іранські дрони типу Shahed. Опівночі 19 липня можливе оголошення повітряних тривог.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
У ЗСУ повідомили, що російські окупанти на південному напрямку здійснили запуск іранських дронів. А тому близько опівночі можливе оголошення повітряних тривог.
"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях близько опівночі. У разі загрози ударних БпЛА повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ніч проти 18 липня окупаційна армія Росії вчергове атакувала південь України. Окупанти з акваторії Чорного моря випустили по Одесі шість ракет "Калібр" та іранські дрони. Ракети та більшість "шахедів" вдалось знищити силам ППО.
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