На Україну летять іранські "шахеди": у Повітряних силах ЗСУ попередили про небезпеку вночі

Російська терористична армія вночі, 18 липня, запустила по Україні іранські дрони типу Shahed. Опівночі 19 липня можливе оголошення повітряних тривог.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У ЗСУ повідомили, що російські окупанти на південному напрямку здійснили запуск іранських дронів. А тому близько опівночі можливе оголошення повітряних тривог.

"Зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку. Орієнтовний час оголошення повітряної тривоги в південних областях близько опівночі. У разі загрози ударних БпЛА повідомимо додатково! Слідкуйте за нашими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч проти 18 липня окупаційна армія Росії вчергове атакувала південь України. Окупанти з акваторії Чорного моря випустили по Одесі шість ракет "Калібр" та іранські дрони. Ракети та більшість "шахедів" вдалось знищити силам ППО.

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