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Стало відомо, коли Путін та Ердоган проведуть телефонну розмову

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Стало відомо, коли Путін та Ердоган проведуть телефонну розмову

Президенти поспілкуються телефоном / Фото: Associated Press

Про що спілкуватимуться лідери - не анонсується.

Російський диктатор Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган проведуть телефонні переговори у середу, 2 серпня.

Про це Путін сказав за підсумками саміту "Росія - Африка", пише Укрінформ.

За словами очільника Кремля, він мав намір зустрітися з Ердоганом ще перед президентськими виборами у Туреччині, проте ці плани вирішили перенести.

"Ми домовлялися, що ми побачимося. Або він до нас приїде, або я до нього з'їжджу. Подивимося..." - заявив Путін.

Так, розповів російський диктатор, між ним та Ердоганом відбудуться переговори у телефонному режимі наступної середи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Африканський Союз закликає диктатора Путіна відновити “зернову угоду” за посередництва ООН.

Крім того, ми раніше інформували, що в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що зрив "зернової угоди" і російська блокада Чорного моря погіршать ситуацію із продовольством в Африці.

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Перегляди
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