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На Сумщині ворог обстріляв 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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На Сумщині ворог обстріляв 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: МВС

Стала відома ситуація у Сумщині станом на 21:00 29 липня 2023 року.

Протягом дня ворог здійснив 25 обстрілів. Зафіксовано 122 вибухи.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах. 

  • Обстріляно 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Сумській, Краснопільській,  Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигинській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській.
  • Сумська громада: ракетний удар по закладу освіти у Сумах
  • Шалигинська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Есманська громада: міномет (7 вибухів).
  • Краснопільська громада: мінометний обстріл (15 вибухів), САУ (3 вибухи).
  • Білопільська громада: міномет (38 вибухів), ствольна артилерія (8 вибухів).
  • Шалигинська громада: ствольна артилерія (9 вибухів). Пошкоджено 1 приватний житловий будинок.
  • Новослобідська громада: РСЗВ (10 вибухів), міномет (12 вибухів), гранатомет (29 вибухів). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди, ЛЕП.
  • Юнаківська громада: артобстріл (8 вибухів).
  • Середино-Будська громада: артобстріл (1 вибух).
  • Миропільська громада: міномет (2 вибухи).

Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару у Сумах загинула людина, 5 отримали поранення

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Дата публікації
Перегляди
93
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