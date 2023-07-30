На Сумщині ворог обстріляв 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах

Стала відома ситуація у Сумщині станом на 21:00 29 липня 2023 року.
Протягом дня ворог здійснив 25 обстрілів. Зафіксовано 122 вибухи.
Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація у соціальних мережах.
- Обстріляно 17 населених пунктів у 9 територіальних громадах: Сумській, Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Шалигинській, Есманській, Середино-Будській, Новослобідській.
- Сумська громада: ракетний удар по закладу освіти у Сумах.
- Шалигинська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
- Есманська громада: міномет (7 вибухів).
- Краснопільська громада: мінометний обстріл (15 вибухів), САУ (3 вибухи).
- Білопільська громада: міномет (38 вибухів), ствольна артилерія (8 вибухів).
- Шалигинська громада: ствольна артилерія (9 вибухів). Пошкоджено 1 приватний житловий будинок.
- Новослобідська громада: РСЗВ (10 вибухів), міномет (12 вибухів), гранатомет (29 вибухів). Пошкоджено 2 приватні житлові будинки, 2 господарчі споруди, ЛЕП.
- Юнаківська громада: артобстріл (8 вибухів).
- Середино-Будська громада: артобстріл (1 вибух).
- Миропільська громада: міномет (2 вибухи).
Нагадаємо, що унаслідок російського ракетного удару у Сумах загинула людина, 5 отримали поранення.