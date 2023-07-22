Військова вніціатива на фронті перейшла на сторону України - Міноборони

Заступник українського міністра оборони Володимир Гаврилов заявив, що військова ініціатива на фронті перейшла на сторону Збройних сил України.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

"Вцілому, вся ініціатива зараз на нашій стороні. Це важливо для наших партнерів, особливо по лінії військових. Вони розуміють усі виклики, пов’язані зі змінами та іншими питаннями, є постійний обмін інформацією з партнерами, консультації на цю тему", - заявив представник Міноборони.

За словами Гаврилова, наступ армії РФ в районі Куп’янська були "відчайдушною спробою" відтягнути українські сили з інших напрямків. Тим часом ЗСУ щодня просуваються.

"Десь на 100 метрів, десь - на кілометр. Кожен день ми вигризаємо нашу територію, ми вигризаємо першу і другу лінії оборони там, де Росія змогла щось побудувати", - висловився Гаврилов.

Заступник міністра оборони наголошує: усі розуміють, що Україна ще не використала свій повний ресурс. З його слів, "ні в кого немає сумнівів" про подовження допомоги та досягненні Україною успіхів.

"Зрозуміло, що людям, які сидять в теплих приміщеннях, дивляться Інтернет і телебачення, хотілося б, щоб все відбувалося швидше, але реальність така, що треба враховувати те, що відбувається on the ground", - додав Володимир Гаврилов.

Нагадаємо, речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ наступають на трьох напрямках. За його словами, на Бахмутському напрямку українські оборонці ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

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